Flere skal have gavn af Tubas tilbud i Kalundborg

Kalundborg - 06. december 2020

Fremover vil også 25-35-årige, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug kunne benytte sig af Tubas afdeling i Kalundborg.

Indtil nu har den lokale afdeling været forbeholdt unge mellem 14 og 24 år, men det har Kommunalbestyrelsen nu lavet om på.

Kommunalpolitikerne besluttede nemlig i forbindelse med budget 2021 at afsætte 85.000 kroner om året til at udvide målgruppen, så endnu flere fremover kan få gratis hjælp, rådgivning og terapi i lokalerne på Østre Havnevej, hvor afdelingen åbnede for lidt mere end fire år siden.

Kalundborg Kommune har ikke selv et målrettet tilbud til gruppen af voksne børn af alkohol- og stofmisbrugere, og da erfaringerne med Tuba i Kalundborg indtil videre har været meget positive, ønsker man nu at udvide tilbuddet til også at omfatte de 25-35-årige, forklarer socialudvalgsformand Gitte Johansen (V) og tilføjer, at midlerne gives til foreningen, der kommer til at drive tilbuddet.

- De får jo hjulpet nogle unge mennesker, som ellers ikke ville være kommet til os i kommunen. Vi bliver ops på nogle, som vi måske ellers aldrig ville have fået fat i, siger hun og henviser til, at de unge, der har brug for hjælp, kan undgå, at der oprettes en sag på dem i kommunen, når de henvender sig hos Tuba, som er et anonymt tilbud, hvor alle medarbejdere har tavshedpligt.

På Østre Havnevej kan brugerne få individuel terapi, gruppeterapi, ligesom de kan deltage i aftenarrangementer med undersvisning eller socialt indhold.

Gitte Johansen fortæller, at Tuba får mulighed for at henvise borgere videre til kommunen, hvis man finder ud af, at der skal noget andet til end det, der tilbydes hos Tuba, hvilket eksempelvis kunne være afvænning.

Tuba er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark og har afdelinger over hele landet.