Flere og flere får øjnene op for havens fortræffeligheder

Flere har fået øjnene op og og opdaget de mange positive muligheder, der findes i haven. Det er coronaen, som har haft en medvirkende positiv indflydelse på interessen for livet i haven, og det er Vilhelm Rosendal, indehaver af Havecentret på Stejlhøj i Kalundborg, meget glad for.

- Der er så meget godt at hente i haven. Man får mental velvære, man stresser af, får motion og frisk luft i lungerne og kobler af fra alt det øvrige, man ellers beskæftiger sig med.

Landets havecentre indbyder til Havens Dag søndag den 12. september med temaet »Dyreliv i haven«, hvor der er fokus på de planter og blomster, der især er gode for insektlivet.

- Vi har stor faglighed omkring planterne, og her i Havecentret har vi et stort udbud af insektvenlige planter og frø, så man kan være med til at øge biodiversiteten, fortæller Vilhelm Rosendal.

På Havens Dag i Havecentret er man igen i år klar med pandekager og syltetøj til kunderne. En god og populær tradition, ligesom man kan deltage i en æblekonkurrence og vinde præmier.

- Og så har vi naturligvis smagsprøver på både æbler og pærer og masser af frugttræer til salg.

- I vores haver kan vi jo let være med til at dyrke sund kost lige fra jord til bord. I øjeblikket har vi attraktive priser på bl.a. blåbærplanter, ribs, vinplanter samt populære æble- og pæretræer, gør Vilhelm Rosendal opmærksom på.

En have er et lille stykke natur. Uanset om haven er på 1.000 m2 eller blot er 50 m2 stor, så bidrager planter og blomster i haven til den samlede natur. Selv det mindste staudebed eller altankasse med nektarholdige planter giver mulighed for, at diverse insekter kan finde føde. Asfalt, betonfliser og anden ikke levende belægning levner ikke megen plads til dyre- og insektlivet, mens træstammer, brændestabler og fuglebade er essentielle for livet i haverne.

Havens Dag holdes i år for 30. gang, og i Havecentret På Stejlhøj har Katrine Turner, som er kendt fra tv-programmet »Vilde Haver«, udvalgt en række planter, som kan være med til at sikre flere insekter i haven. Mange flere planter bidrager til insekternes behov for pollen og nektar, men netop fødeplanterne er vigtige for insekterne - her opformeres nemlig de næste generationer.

- Og så er efteråret jo årets bedste plantetid, så vil man have flot og imponerende blomsterflor til foråret, så er det nu, man skal forberede det. og her kan vi naturligvis ogås hjælpe med en lang række af bl.a. forårsløg, gør Vilhelm Rosendal opmærksom på.