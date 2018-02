Flere navne klar: Tilbage til 1990'erne på Kalundborg Rock'er

Se billedserie Anja Møllerskov og Christian Visti i front i tribute-bandet Dressed for Roxette. PR-foto

Kalundborg - 23. februar 2018 kl. 14:01 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den svenske verdenskendte duo Roxette har helt klart efterladt sig råderum og klangbund for et ambitiøst coverband, og den rolle har den aarhusianske gruppe Dressed for Roxette taget på sig med succes.

Til sommer kommer bandet til Kalundborg Rock'er på Gisseløre, hvor publikum skal spole kassettebåndet tilbage til 1990'erne, sætte håret højt og synge med på smash-hits som »The Look«, »Listen to Your Heart«, »It Must Have Been Love«, »Joyride«, Dressed for Succes« og »Dangerous«.

I front som forsanger Maria Fredriksson og guitarist Per Gessle er Anja Møllerskov og Christian Visti, og de er kendt for at kunne sætte dansegulvet i kog sammen med resten af bandet.

Kalundborg Rock'er offentliggør samtidig rapperen Skinz fra festivalens program til sommer. Han har senest hittet med »I min zone«, »Jaloux« og »Malibu« og opererer indenfor de melodiske hiphop-genrer trap og southern rap.

I forvejen har festivalen offentliggjort Rasmus See­bach, Dizzy Mizz Lizzy, Hugo Helmig, Scarlet Pleasure, Guitar Rebels og Aura.