Flere motorcyklister kørte hensynsløst

Søndag kl. 14.05 fik politiet flere anmeldelser om, at fire-fem motorcyklister kørte hensynsløst på Kalundborgvej i Viskinge.

Ifølge anmeldelserne foretog de overhalinger med meget høj hastighed, og overhalingerne blev lavet hen over en fuldt optrukket spærrelinje.

En patrulje kørte til området for at lede efter gruppen af motorcyklister, men havde ikke held til at finde nogen.