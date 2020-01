Se billedserie Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ole Glahn (R) gør status. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Flere midler til kultur og fritid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere midler til kultur og fritid

Kalundborg - 13. januar 2020 kl. 05:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvalgsformand forventer at der bliver flere penge til aktiviteter og arrangemneter på kultur- og fritidsområdet i de kommende år.

Når Kalundborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg i næste uge mødes for første gang i 2020, så er et af de helt centrale punkter på dagsordenen, at gøre status på udvalgets arbejde i første halvdel af denne valgperiode.

- Kulturudvalget har været præget af nogle store anlægsopgaver, som har fyldt meget i de sidste par år. Her tænker jeg især på Kalundborg Havnepark og Kultur- og Bevægelsespark Høng, som vi har en forventning om vil blive centrale omdrejningspunkter for mange kulturelle arrangementer i de kommende år, siger udvalgsformand Ole Glahn (R).

Formanden forventer, at fokus for udvalget i de kommende to år i højere grad vil være på driften. Det vil sige forskellige aktiviteter og arrangementer.

- Jeg mener, at det vil være en hel naturlig prioritering. Kommunen har jo ikke brugt så mange penge på nye bygninger og anlæg, for at de blot skal stå tomme og samle støv, siger han.

Håbet er dog at mange af aktiviteterne på kommunens nye mødesteder vil opstå naturligt fra bunden af i et samarbejde mellem lokale foreninger og private personer.

- Spiralen er et godt eksempel, hvor foreningerne uden kommunal indblanding samarbejder omkring brugen af faciliteterne, mener Ole Glahn.

Et af de projekter som udvalget har været involveret i, som har gjort størst indtryk på formanden i de forgangne to år er Lundbyefestivalen.

- Lundbyefestivalen har været med til at gøre kulturen tilgængelig for et langt bredere publikum end hidtil, Dels var festivalen med til at aktivere en stor gruppe af lokale borgere. Se for eksempel hvordan Kalundborg Kunstforening havde rekord stor opbakning ved sin generalforsamling. Samtidig var festivalen med til at sætte Kalundborg på landkortet, og få resten af Danmarks øjne op for, at vi også har noget at byde på kulturelt, mener Ole Glahn.

I det hele taget mener han, at der de seneste år er opstået en større interesse for og brug af kulturelle tilbud i Kalundborg Kommune.

- En stor del af æren tilfalder Biblioteksklubben og projekt Liv i Forsamlingshusene. Begge har været med til at udbrede og gøre kulturelle tilbud mere tilgængelige for almindelige borgere, som for få år siden havde afskrevet den slags som for finkulturelt for dem, mener han.