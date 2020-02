Flere medlemmer og lidt færre penge i kassen

- Generelt må vi konkludere, at en klub som KHI, og som alle andre mindre klubber, har svært ved at tiltrække nye ungdomsspillere. Derfor er vi er nødt til at »tænke ud af boksen« og gøre os attraktive for de unge!

Jesper Kirsch fastslog, at der som altid arbejdes på at øge tilgangen til alle sportsgrene i KHI - og det er da også lykkes at få en mindre tilgang i de små fodboldårgange. Pigesiden er godt repræsenteret fra de små rækker og op til U13 pigerne med over 20 i årgangen, og vi skal gøre alt for udvikle og sikre, at de bliver i KHI, sagde formanden.