Flere indsamlere søges til lokale ruter

Hanne Klarskov, insamlingsleder for Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg, er i fuld sving med at ringe rundt til tidligere indsamlere for at høre om de vil deltage igen, men hun mangler stadig en del, for at få besat alle ruterne søndag den 11. april, og opfordrer derfor folk til at tilmelde sig.