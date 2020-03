Flere indbrud i sommerhuse på Bjerge Sydstrand

Ét indbrud fandt sted på Dianalundvej. Tyven knuste et vindue til husets alrum, hvorfra der blev stjålet et lille bord.

To andre indbrud fandt sted på Strandhusvej. Begge steder fik tyven adgang til husene ved at knuse et vindue. Fra det første hus blev stjålet tre lamper, tre dyner, otte kokkekknive og fire kaffekrus. Ved det andet indbrud bestod tyvens udbytte af to lamper.