Flere i sommerhuse i coronatid

Flere rykker ud fra huse og lejligheder i byerne og flytter i sommerhus. I Facebookgruppen »Røsnæs Info og køb, salg og byt« bekræfter flere, at de kan se, at der er flere gæster i sommerhusene end normalt.

Han oplever dog også, at der er flere af de fastboende på Røsnæs, som lader være med at tage ind til de store butikker i Kalundborg for at handle stort ind en gang om ugen, men i stedet handler i den lokale brugs.