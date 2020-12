Se billedserie Kirsten Pommer fra K. P. Kaffe og Te tjekkede hos Region Sjælland, at hun godt måtte holde åbent mellem jul og nytår, hvor mange butikker ellers lukket ned. Foto: Ulrik Reimann

Flere butikker har åbent mellem jul og nytår

Kalundborg - 21. december 2020 kl. 16:01 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Da Kirsten Pommer hørte, at Slagter Jacob godt måtte have åbent mellem jul og nytår, fordi de sælger fødevarer, tænkte hun, at der også kunne være en chance for, at hun kunne holde sin forretning åben.

Indehaveren af K.P. Kaffe & Te kontaktede derfor Region Sjælland, og her var meldingen, at hun godt måtte holde åbent.

- Udover kaffe og te, sælger vi jo også chokolade, romkugler og flødeboller. Det er godt at få at få det bekræftet fra højeste sted, at det er i orden at holde åbent, siger hun.

Hun glæder sig over, at hun må holde åbent, fordi mange kunder ikke kan overskue at tænke længere frem end til jul i forhold til indkøb.

- Mine kunder er gode og tålmodige, så jeg vil gerne kunne forkæle dem, siger hun.

Hun har åbent alle hverdage mellem jul og nytår samt nytårsaftensdag.

- Jeg får også kransekage hjem fra Nørre Aaby Bageri, siger hun.

Derudover har hun også nytårsæsker fra Summerbird,

K. P. Kaffe og Te er en lille butik, hvilket betyder, at der kun er plads til de to kunder af gangen i de nuværende coronatider, men det håndterer kunderne godt ifølge Kirsten Pommer.

Kirsten Pommer har haft forretningen, som ligger i Kordilgade 33 i Kalundborg, siden 2005.

Til at begynde med hed butikken Kaffebønnen, men i 2007 blev navnet ændret til det nostalgisk klingende K.P. Kaffe & Te.

Slagter Jacob har, som tidligere nævnt, også åbent mellem jul og nytår, og det gælder også Kalundborg Vinhus samt andre dagligvareforretninger.