Det er sundt at komme ud og mødes med andre. Det er mindre vigtigt, hvad man laver. Man kan gå ture, spille kort, strikke eller høre foredrag. På billedet er der ældrefest i Hvidebækhallen.Foto: Per Christensen

Flere ældre er blevet ensomme under corona

Ensomhed har været et stort problem for mange under coronakrisen og den medfølgende nedlukning af Danmark, og selv om landet så småt er i gang med at blive genåbnet, så har mange svært ved igen at komme ud blandt andre mennesker og være sociale.

Ældrerådet i Kalundborg ser gerne, at der kommer mere fokus på ensomhed blandt kommunens ældre oven på coronakrisen. Rådet roser samtidig kommunen for flere af de initiativer, som allerede er sat i gang på området.

