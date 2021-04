Fleksrute skal erstatte skolebus i pilotprojekt

Kalundborg Kommune vil nu se, om der findes en smartere løsning til at transportere folkeskoleelever, end ved at have næsten tomme skolebusser køre rundt med kun få elever på sæderne.

Derfor har Kørsels- og Trafikudvalget godkendt et pilotprojekt, hvor bestemte afgange med særligt lave passagertal skal drosles ned til fordel for målrettede fleksruter for eleverne.