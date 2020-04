Flammer stammede fra ulovligt bål

Flammerne og røgen, der tidligere i dag blev spottet på Helles Klint på Røsnæs, stammede fra et ulovligt bål. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kalundborg - 23. april 2020 kl. 14:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anna Egeris Karstoft

Flammerne, der blev spottet på Røsnæs tidligere i dag, stammede fra et ulovligt bål, oplyser Jan Clausen, der er indsatsleder ved Vestsjællands Brandvæsen.

Omkring kl. 10.45 i dag blev brandvæsenet kaldt ud til en adresse på Helles Klint på Røsnæs, da en person havde set flammer og røg fra en adresse på Snogekærvej.

Meldingen til brandvæsenet lød på en bygningsbrand, men da brandvæsenet nåede frem, kunne indsatsleder Jan Clausen konstatere, at flammerne stammede fra et bål bag et sommerhus, hvor der blev brændt bygningsaffald af.

- Jeg aftaler med manden derude, at han slukker. Han var ikke klar over, at han ikke måtte brænde det her af, forklarer indsatslederen, der også har kontaktet politiet.

Ifølge indsatslederen er det som sådan ikke ulovligt at tænde et bål i øjeblikket, til gengæld er det ulovligt at brænde affald af, som bør køres på genbrugspladsen.