Beboere på Sejerø vil i fremtiden kunne få hjælp til eksempelvis genoptræningsøvelser på afstand ved hjælp af en smart storskærm og web-kameraer. Arkivfoto: Lars Sandager Ramlow

Fjernsygehus har ladet vente på sig

Kalundborg - 23. maj 2021 kl. 18:09 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Der er langt fra Sejerø til nærmeste sygehus, så når øens beboere eksempelvis skal til genoptræning, bliver der brugt lang tid på transport fra øen og hjem igen. Derfor fik Sejerø Ældrehjem for to år siden udleveret en interaktiv storskærm med tilhørende web-kamera, der skulle give øboerne mulighed for at tage på sygehuset digitalt frem for fysisk, hvis problemerne var af en karakter, der kunne klares over afstand.

Nu, to år senere, er systemet imidlertid stadig ikke kommet op i omdrejninger. Det skyldes coronavirusset, fortæller Christina Damgaard Jensen, der er gruppeleder på Sejerø Ældrehjem.

- Der er ikke sket så meget, fordi der kom et virus indover. Vi har sat systemet op i en sal på plejecentret, men vi har været lukket ned for besøgende udefra på grund af coronavirusset, og vi skal have en servicemand forbi til at få det sidste på plads, siger Christina Damgaard Jensen.

Under nedlukningen har hun og genoptræningsenheden på Sejerø Ældrehjem haft mulighed for at afprøve systemet, og alt er sådan set klar, når servicemanden har været forbi, lyder det. Tanken var også oprindeligt, at øboerne kunne logge sig på i forbindelse med almindelige kontroltjek hos lægen, men den del er »fløjtet til pause«, fortæller Christina Damgaard Jensen. Til gengæld forventer hun, at den interaktive storskærm kan blive brugt til blandt andet rygestopkurser:

- I ikke-coronatid kan vi have ni personer på kursus ad gangen, siger hun.