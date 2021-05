Nicklas Ejlersen fra Storm Fitness i Kalundborg er »nærmest eksploderet af glæde« efter at have fået lov at åbne sit center igen fra på torsdag. Foto: Thomas Olesen

Send til din ven. X Artiklen: Fitnessejer: »Jeg er nærmest eksploderet af glæde« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fitnessejer: »Jeg er nærmest eksploderet af glæde«

Kalundborg - 04. maj 2021 kl. 10:35 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Det er en mildest talt ekstatisk fitnesscenter-ejer, Nordvestnyt har i røret tirsdag formiddag.

- Det er helt fantastisk. Jeg er nærmest eksploderet af glæde. Jeg er fuldstændig lykkelig, siger Nicklas Ejlersen, indehaver af Storm Fitness i Kalundborg.

Grunden til Nicklas Ejlersens glæde er klar. For i næste fase af genåbningen, der starter torsdag, får fitnesscentre og indendørs idræt lov til at åbne for personer over 18 år mod fremvisning af coronapas.

- Jeg har krydset alt for, at det (genåbningen, red.) blev fra 6. maj, siger Nicklas Ejlersen.

Siden brugerne af Storm Fitness vågnede op, er lykønskningerne strømmet ind på Nicklas Ejlersens telefon, og det samme er meldingerne fra folk, som står på spring til at træne igen.

- Jeg har allerede fået 19 tilmeldinger her til morgen, så jeg drukner nærmest. Min telefon løber snart tør for strøm, griner han.

Den opbakning overstiger allerede antal frameldinger, som Storm Fitness har haft i perioden, der snart er løbet op i 150 dages nedlukning.

- Jeg tror, at det har ramt mindre hårdt her, fordi vi er et lille, lokalt center. Det er folks andet hjem, så de støtter mere op, siger Nicklas Ejlersen.

Derfor er det også hans forventning, at genåbningen kommer til at forløbe gnidningsfrit, selv om der skal tjekkes coronapas på dem, der møder op.

- Vi kommer ikke til at have holdundervisning de første fire dage, så der kommer til at være fuldstændig styr på og overskud til at tjekke coronapas, siger Nicklas Ejlersen.

Fra på mandag er det så planen, at alting kan være tilbage, som det var før nedlukningen.

I hans øjne ændrer coronapasset ikke det store i forhold til forbeholdene, der var nødvendige fra sidste genåbning.

- Efter sidste nedlukning var jeg så overdrevet klar med sprit og rengøring, jeg fik kun tommel op, da politiet var forbi, siger han.

Nu venter der et par hektiske døgn. For Nicklas Ejlersens erfaring siger, at myndighedernes retningslinjer først kommer i sidste øjeblik.

- Nu skal jeg bare knokle i 48 timer, så er vi klar, siger han.

relaterede artikler

Stor fitnesskæde hyrer 500 personer til at tjekke coronapas 04. maj 2021 kl. 11:06

Fitness i naturskønne omgivelser 04. maj 2021 kl. 10:33