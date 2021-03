Fitness til 850.000 kr.

Området blev indviet af elev Carl Bülow Trampedach, der var inviteret til at være første elev til at afprøve og fortælle sine medstuderende om de nye faciliteter.

- Vi er rigtig glade for, at vi endelig har kunne indvie vores nye fitnessområde. Det har været efterspurgt blandt lærere og elever, og er noget, vi længe gerne har ville have på skolen, siger Niels Skak Jensen, der er rektor for Gørlev Idrætsefterskole.