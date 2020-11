Et splinternyt område med petanquebane og fitnessområde skal skabe mere liv på havnen i Havnsø og invitere til at dyrke motion og aktiviteter. Norwell Outdoor Fitness skal stå for at etablere fitnessbanen, der forventes at indeholde disse stationer. Illustration: Norwell Outdoor Fitness

Fitness og petanque skal skabe mere liv på molen

Kalundborg - 11. november 2020 kl. 07:58 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Ønsket er at skabe mere liv på Østmolen i Havnsø, når foreningen Havnsø Havnebad i løbet af de kommende måneder vil opføre både en petanquebane og et fitnessområde på stedet.

Det er Nordea-fondens Her bor vi-pulje, der har bevilget 277.916 kroner til begge dele, som skal bygges i forlængelse af den legeplads, som borgerne i Havnsø har fået bevilget penge til fra kommunens Få det fikset-pulje.

- Det bliver en større renovering af Østmolen. I havnebadet har vi et ønske om at udbrede den almene sundhed, og der synes vi, at en fitnessbane og det at gøre det nemt for folk at bevæge sig vil være en fin ting, siger Søren Møberg-Poulsen, der er formand for foreningen Havnsø Havnebad.

I september donerede Nordea-fonden en kvart million kroner til FSI-Gymnastik i Føllenslev til et nyt trænings- og opholdsområde ved Firhøjskolen, og nu ser det ud til, at borgerne i Havnsø får mulighed for udendørs træning endnu tættere på hjemmet.

- De unge mennesker, der hænger ud på havnen, har ingen aktiviteter overhovedet. Der kunne det måske være en aktivitet for dem at flytte noget jern, siger Søren Møberg-Poulsen.

Fond støtter igen

Med de nye faciliteter ønsker Havnsø Havnebad også at støtte op om en gruppe personer i Havnsø, der jævnligt mødes for at spille petanque. I øjeblikket foregår det på en bane på Smedevej.

- Man skal vide, at banen på Smedevej er der - den nye bane bliver mere tilgængelig og bliver desuden i de internationale mål, forklarer formanden, der glæder sig over, at Nordea-fonden, der også bevilgede 350.000 kroner til etableringen af Havnsø Havnebad, igen har vist foreningen tillid.

- Det, at vi igen får støtte fra Nordea-fonden, det viser, at vi har været i stand til at administrere den første bevilling, og at de nu har tilliden til, at vi kan gøre det igen. De kan se, at pengene bliver anvendt fornuftigt, og at der er fuld valuta på den lokale opbakning.

Der blev taget første spadestik til legepladsen på Østmolen i juli, men byggeriet er endnu ikke gået i gang, da borgerne i Havnsø, efter fire måneder, stadig venter på en byggetilladelsen fra Kalundborg Kommune.

Inden legeplads, fitnessområde og petanquebane kan bygges, skal Kalundborg Kommune give en byggetilladelse til alle tre projekter.

Hvis alt går efter planen, forventes det hele at stå klar til brug i midten af januar.