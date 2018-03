Fiskerikontrollen kommer til Kalundborg

Hvad er tilladt, og hvad er forbudt? Hvilke regler gælder, når man for eksempel står fra kysten og fisker? Diskussionerne foregår ofte blandt stangfiskere og garn- og rusefiskere samt blandt bådejere og sejlere. Men nu har alle en oplagt mulighed for at få et overblik over reglerne, når Fiskerikontrollen kommer på besøg tirsdag den 13. marts i Kalundborg Sejlklubs lokaler på Gisseløre. - Der findes en lang række regler, man skal være opmærksom på, når man fisker langt kysterne i Kalundborg Kommune, på Kalundborg Fjord og på havet, siger Poul Erik Dyrlund, som er formand for Bådlauget Haabet Gisseløre.