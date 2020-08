Fiskerikontrol rystet over ulovligt ålefiskeri

Her fandt de i alt 30 ulovlige ruser til fangst af ål, som sat op i fiskeriforbudszonen for udløbet af Halleby Å samt oppe i selve åen.

- Det er noget af det værste vi har set i lang tid. Det ryster os, at der er nogle som vil tilsidesætte reglerne for egen vindings skyld, siger Steen Nielsen, vicefiskeriinspektør i Regional Kontrol i Fiskeristyrelsen.

Fiskeren havde formentlig forsøgt at skjule sit ulovlige fiskeri ved ikke at afmærke ruserne med det lovpligtige id-mærke eller bøjer og pæle.

- Der bliver udført et vigtigt stykke frivilligt arbejde rundt omkring lokalt for at sikre blandt andet ålebestanden og vi regulerer fiskeriet for at bevare bestanden af ål, som kun er en brøkdel af, hvad den tidligere har været.