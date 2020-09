Fiskeri i børnehøjde

Gisseløre genlød tirsdag formiddag af barneskrig bestående af lige dele begejstring og forfærdelse. Willy Stig Andersen fra fritidsfiskerforeningen Asnæsbroen var netop begyndt at rense dagens første fisk, og børnene stimelede nysgerrigt sammen omkring fiskeren for at følge skuet, mens han forsigtigt skar sildens bug op med sin kniv.