Danmarks Sportsfiskerforbund mener ikke, at Kalundborg Kommunes arbejde omkring tilladelsen til vandindvinding fra Tissø har været grundig nok. Nu har de klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fiskere klager over kommunen: »Jeg har aldrig set så mange kritisable forhold på en gang«

Kalundborg - 19. juli 2021 kl. 05:28 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Danmarks Sportsfiskerforbund gør nu alvor af deres længerevarende trussel om at klage over tilladelsen til vandindvinding fra Tissø, som sidste måned blev forlænget med 30 år af et flertal i Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse.

Sportsfiskerne har sendt en klage på 13 sider til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for ifølge forbundet halter tilladelsen efter på en række områder.

- Det er den længste klage, jeg nogensinde har lavet. Jeg har aldrig set så mange kritisable forhold på en gang, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Flere af klagepunkterne har tidligere været beskrevet i Nordvestnyt, blandt andet at kritikerne er af den overbevisning, at der vil blive indvundet mere vand, end hvad lovgivningen tilskriver.

Derudover bliver der i klagen argumenteret for, at tilladelsen ikke lever op til to EU-direktiver - vandrammedirektivet og habitatdirektivet, blandt andet fordi kommunen ikke har arbejdet grundigt nok med, hvordan planerne påvirker fisk, fugle og planter i området.

Det bliver også påpeget, at man højest kan give tilladelse til at indvinde overfladevand for en periode på 10 år, hvorimod kommunens tilladelse strækker sig over 30 år.

Forventer at få medhold Det er ikke sikkert, at Miljø- og Fødevareklagenævnet forholder sig til samtlige kritikpunkter i klagen, fortæller Lars Brinch Thygesen.

Han spår, at særligt forholdene omkring EU-direktiverne er noget, som klagenævnet normalt ser på med stor alvor. Og derfor er den umiddelbare fornemmelse også, at klagen bliver svær at afvise.

- Man skal aldrig sige aldrig, men det er min erfaring, at man får medhold. Specielt fordi der er tale om EU-naturdirektiver, siger Lars Brinch Thygesen.

Som nævnt har det længe været varslet, at Danmarks Sportsfiskerforbund ville klage over tilladelsen. At det sker nu er blot endnu et led til det, som Lars Brinch Thygesen kalder »et uskønt forløb«.

Det kan tage op til et år at få sagen afgjort, medmindre klagenævnet beslutter sig for at give den særlig opmærksomhed. Hvis det går, som Lars Brinch Thygesen forventer, så er han spændt på kommunens videre ageren.

- Vil kommunen så fortsætte den administrative forlængelse, som de har gjort de sidste 11 år, eller hvad har de tænkt sig? siger Lars Brinch Thygesen.

Gjort sit hjemmearbejde Den slags hypotetiske scenarier får man imidlertid ikke Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune, til at spille med på.

Her har overbevisningen hele tiden været, at kommunen har gjort sit hjemmearbejde, og at få projekter de seneste år har været »så gennemarbejdede« som denne tilladelse.

- Vi har gjort, hvad der står i vores magt og brugt de ypperste eksperter.

- Jeg er helt tryg ved det arbejde, der er blevet udført, siger Jakob Beck Jensen.

Derudover understreger udvalgsformanden, at Danmarks Sportsfiskerforbun selvfølgelig har »fuld ret til at klage«.