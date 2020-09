Fiskeauktionen i Kalundborg

Fiskekutteren T 114 i Fiskerihavnen i Kalundborg og på dækket er garnene gjort klar til næste dags fiskeri. På sejlet, under kutterens nummer, ses skipperens mening om EU?s fiskeripolitik. Til venstre over sejlet ses Vor Frue Kirke og til højre for masten, Rosengade 16. Foto: 28.01.1997 (Kalundborg Lokalarkiv)

Foto: Picasa