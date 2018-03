Se billedserie I alt bor de fire First Teach studerende i lejligheden i Skibbrogade. Fra venstre ses Jeppe Friis Andersen, Camilla Lyng Bloch, Kasper Kjærgaard Hansen i lejlighedens køkken. De ses også med de andre First Teach studerende i byen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

First Teach studerende: - Det er så meningsfuldt at være lærer

10. marts 2018

I en lejlighed i Skibbrogade i Kalundborg har der siden i sommers været et bofællesskab på fire.

- Det er rigtig godt, at vi bor sammen, fordi de fleste af os kommer jo ikke fra Kalundborg, så er det godt, at vi har hinanden, siger Camilla Lyng Bloch (28 år), First Teach studerende, som er ansat som lærer på Nyrupskolen.

Hun sidder ved køkkenbordet sammen med Kasper Kjærgaard Hansen (31 år), lærer på Skolen på Herredsåsen og Jeppe Friis Andersen (24 år), lærer på Rynkevangskolen.

Teach First Danmark er en almennyttig organisation, som engagerer universitetsuddannede til et toårigt ledelsesudviklingsprogram, hvor de underviser i folkeskoler og videreuddanner sig til lærere samtidigt.

I Kalundborg er der 14 Teach First studerende, som startede i sommers. De studerende i Kalundborg bor sammen i bofællesskaber i Skibbroggade, Lundemarken og Kordilgade i Kalundborg, og de ser ofte hinanden i studiegrupper og i sociale sammenhænge.

Som Teach First studerende skal man både varetage et fultidsjob som lærer, samtidig med at man tager den to-årige uddannelse ved siden af.

- Man skal have en virkelig stærk motivation. Til gengæld er det så meningsfuldt at være lærer, siger Camilla Lyng Bloch.

Mandag til torsdag har de deres timer på skolen, mens fredag er undervisningfri. Men når de har fri fra lærerjobbet, så har de travlt med at tage meritlæreruddannelsen via e-lærings-programmet. First Teach studerende har en universitetsbaggrund.

De studerende kan se en klar fordel at de bor sammen.

- Forståelsen fra de andre betyder rigtig meget, siger Jeppe Friis Andersen.

De har alle en travl hverdag, som ikke levner plads til fritidsaktiviteter. Med de andre kan de tale om deres dag.

Alle tre er glade for uddannelsen, selvom det hårdt arbejde, Krammere eller en high five fra eleverne, ros fra kollegaer eller forældre giver det hårde slid mening.

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse Charlotte Grummesgaard Nielsen, fagcenter er meget tilfreds.

- Det har fungeret super godt. De får ros fra alle, fordi de har en meget høj standard, siger hun.