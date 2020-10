Kulturpasset, som skal være med til at støtte fire trængte virksomheder i Kalundborg Kommune. PR-foto

Firmagaver skal hjælpe fire corona-ramte virksomheder

Kalundborg - 21. oktober 2020 kl. 13:32

Underholdningsbranchen er hårdt ramt af coronakrisen. Nu vil Johnny Elmelund via firmagaver være med til at støtte fire af de ramte og trængte virksomheder i Kalundborg Kommune ved hjælp af et Kulturpas til: Skipperkroen, Postgaarden, Kino Den Blå Engel samt Dyrehøj Vingård.

- Som en hobby driver jeg firmaet »Vin til maden«, hvorfra jeg sælger en del julegaver til virksomheder, som de giver til deres medarbejdere. I år har jeg valgt at bruge tiden kvit og frit for at hjælpe de fire virksomheder, og det gør jeg ved at at sælge et Kulturpas, som gælder til alle fire steder.

- Når en virksomhed køber disser Kulturpas som årets julegave, får de lidt ekstra i posen til deres medarbejdere, forklarer Johnny Elmelund.

Kulturpassene koster enten 1000 kr. eller 500 kr. Værdien på Kulturpasset til 1.000 kr. er 1.500 kr., mens det til 500 kr. har en værdi af 750 kr.

- Kulturpasset kan indløses på Skipperkroen, Postgaarden, Kino Den Blå Engel samt Dyrehøj Vingård i hele 2021, og med dette håber jeg at kunne sætte lidt skub i arrangementerne, når det hele begynder at åbne op igen, siger Johnny Elmelund.

Han har været selvselvstændig i mange år og ved hvor hårdt det er, at opbygge en forretning fra bunden, og hvor hårdt det det må være for de ramte firmaer, når det hele begynder at smuldre bort.

- Derfor fik jeg ideen til måske, som et lille plaster på såret, at kunne hjælpe de ramte virksomheder. Alle pengene, som kommer ind fra disse gavekort, går ubeskåret til de fire virksomheder. Mit mål er at sælge 500 gavekort og på den måde hjælpe med omkring 500.000 kr.

Firmajulegaven kan bestilles via telefon, mail og Johnny Elmelunds Facebookprofil.