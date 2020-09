Artiklen: Firma køber julegaver lokalt for at støtte lokalt i coronatid

René Cebula, daglig leder hos Todo Overfladeteknik, en del af Todo A/S, tænkte på, hvordan man kunne støtte Kino Den Blå Engel, som er hårdt ramt økonomisk af coronaens konsekvenser.

Hvert år giver Todo Overfladeteknik julegaver til kunder og medarbejdere, og René Cebula foreslog derfor de andre medrbejdere, at man i år købte gaverne lokalt.

De tre ansatte, som står for at købe julegaverne, synes, at det var en god idé, og der er blevet købt 200 gavekort hos Kino Den Blå Engel samt 50 gavekort hos Café Hangover.