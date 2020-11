Firhøjskolen får ny leder

Igennem de seneste 13 år har hun arbejdet som viceskoleleder i henholdsvis Svendborg og Odsherred - og nu er tiden kommet til at påtage sig opgaven som skoleleder.

Firhøjskolens kommende skoleleder ser frem til at indgå i en mindre landsbyskole med overbygning.

- Mit hjerte brænder for folkeskolen - folkets skole; din og min, men først og fremmest børnenes. Folkeskolen skal være det sted, hvor alle børn oplever, at de lykkes som mennesker: fagligt, personligt og socialt, udtaler hun.

Et ansættelsesudvalg med repræsentation fra skolebestyrelsen, medarbejdere, skolelederforeningen og direktøren for børn og unge valgte at pege på Signe som ny skoleleder.