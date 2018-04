Fire unge tiltalt: Trampede på hoved og truede vidne

Af de mere alvorlige anklager var blandt andet et forsøg på røveri den 4. november sidste år, som to af de 18-årige og den 17-årige i forening skulle have begået mod en ung mand i en baggård nær Diskotek Shooters i Kalundborg. Den unge mand skal have modtaget adskillige slag og spark mod krop og hoved mens han lå på jorden, være truet med en kniv og tvunget til at gå med til en hæveautomat for at hæve 40.000 kroner. Sidstnævnte mislykkedes dog, da de tiltalte skal være blevet forstyrret af forbipasserende.