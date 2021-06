Direktør Michael Gravesen skal have ansat fire nye skoleledere. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Fire skolelederstillinger skal besættes efter sommerferien

Kalundborg - 24. juni 2021 kl. 06:31 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Når det ringer ind efter sommerferien, vil der være fire tomme skolelederstole på folkeskolerne i Kalundborg Kommune.

På Svebølle Skole er skolelederstillingen ledig, fordi den nuværende skoleleder Anders Knudsen bliver skoleleder på Nyrupskolen i stedet for.

Den samlede skolelederstilling for Hvidebækskolen og Rørby Skole vil også være ledig, fordi Steen Windfeldt skal have et vikariat som skoleleder på en anden skole.

På Raklev Skole går den nuværende skoleleder Michael Rasmussen på pension.

Løve-Ørslev Skoles skoleleder Kenneth Zornig stopper også, da han har fået job på en større skole i Slagelse Kommune, oplyser direktør Michael Gravesen.

- Det er altid uheldigt med et lederskifte, men jeg er optimistisk i forhold til at finde nye skoleledere, siger Michael Gravesen, direktør for børn, skole og familieområdet.

Michael Gravesen har allerede været i dialog med flere af skolebestyrelserne om hvilke lederprofiler, som man ønsker på skolerne.

For udenforstående kan det godt virke urovækkende, at der nu er fire ledige lederstillinger, men Michael Gravesen mener, at der er nogle naturlige forklaringer på, hvorfor de forskellige skoleledere stopper, samt at tidspunktet for skifte job som skoleleder ofte er på dette tidspunkt.

- Vi har en opgave i, at vi skal fortsat udvikle folkeskolen. Vi har allerede en positiv udvikling med en ret flot faglig fremgang, siger Michael Gravesen.

Han nævner, at den seneste kvalitetsrapport for folkeskolen for 2019-2020 viste, at andelen af elever som fik under 02 i afgangseksamen var reduceret fra 25 procent til 15 procent, hvilket altså betyder, at flere består afgangseksamen.

Direktøren håber, at alle fire ledige stillinger bliver genbesatte pr. 1. oktober.

- Erfaringsmæssigt får vi et pænt antal ansøgere til vores stillinger. Det er attraktive jobs med stor indflydelse, siger Michael Gravesen.