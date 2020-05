Kalundborg Kommunes afdeling for Plan, Byg og Miljø vil også i år i en tilsynskampagne have fokus på autoværksteder, der ikke har anmeldt deres etablering. Foto: Per Christensen

Fire påbud efter tilsyn på autoværksteder

- Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Kommunen havde valgt at lave tilsynskampagnen på autoværksteder, fordi problemet med manglende anmeldelser er et, man også kender til i andre kommuner. Problemerne stopper da heller ikke med de fire besøgte autoværksteder. Kommunens afdeling for Plan, Byg og Miljø, der står for tilsynene, vurderer således, at der er »et stort potentiale for at fortsætte tilsynskampagnen i 2020«. I år vil man så fokusere på autoværksteder beliggende i landzone.