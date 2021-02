Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fire mænd fængslet for dobbeltdrab efter maraton-forhør - femte mand fortsat på fri fod

Kalundborg - 10. februar 2021 kl. 10:05 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Fire mænd i 20erne er varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger sigtet for dobbeltdrab og for forsøg på drab på en tredje person i november sidste år på en p-plads ved Meny på Nørre Alle i Kalundborg. De dræbte blev alle ramt af mindst to forskellige skydevåben under aktionen, der har karakter af henrettelse.

I et knap 11 timer langt grundlovsforhør tirsdag eftermiddag i Retten i Holbæk kom det frem, at gerningsmændene i det blodige bandeopgør, der har stået på i adskillige måneder, havde forsøgt at lokke de tre ofre til møde allerede 15. november. Det blev imidlertid aflyst. Et nyt forsøg dagen efter, 16. november, gik også i vasken. Men tirsdag 17. november mødtes medlemmer af de to bander så i Kalundborg. Det blev fatalt for to af dem. En 21-årig og en 24-årig blev dræbt.

Fire mænd blev fremstillet i det usædvanligt langvarige grundlovsforhør, som begyndte klokken 13 og sluttede klokken 23, hvor dommeren trak sig tilbage for at vurdere sagsforløbet. Kort før midnat meddelte dommeren så, at de fire sigtede skulle varetægtsfæøngses foreløbigt i fire uger. Men politiet vil meget gerne have fat i endnu en person i sagen. Den femte mulige gerningsmand var imidlertid ikke til stede i retten i Holbæk. Han er, erfarer Nordvestnyt, fortsat på fri fod.

De anholdte er alle sigtet for fire forhold, herunder drab og drabsforsøg. Alle fire nægtede sig skyldige.

Anklagemyndigheden havde begæret lukkede døre, og det ønske efterkom dommeren. Men først efter, at sigtelserne var bekendtgjort for de mindst 25 personer, der var til stede i retten.

De unge mænd er primært sigtet for drab efter paragraf 237 for i tidsrummet fra klokken 18 og 10 minutter frem på den bagerste del af p-pladsen at have skudt og dræbt to personer og tillige forsøge at dræbe en tredje person, der blev ramt af flere kugler. Men det lykkedes lægerne at redde hans liv i nattetimerne mellem 17. og 18. november.

Den ene af de dræbte døde på gerningsstedet, mens den anden døde på Holbæk Sygehus senere på aftenen.

Sigtelserne går tillige på tyveri af en bil (varevogn) stjålet i Glostrup i døgnet før drabene, at være i besiddelse af våbner (Browning og Glock, halvautomatiske håndvåben samt geværer) og endelig for efter aktionen at have antændt og afbrændt det stjålne køretøj.

De fire sigtede mænd er henholdsvis 22, 22, 27 og 24 år. De er, i følge Ekstra Bladet, knyttet til bandemiljøet omkring LTF, Loyal to Familia.

Tre af dem blev anholdt i koordinerede morgen-aktioner tirsdag klokken 05.30, den fjerde klokken 07.20, alle på adresser i København.

En af de sigtede mænd klagede i øvrigt sin nød til retten. Han mente, at han var blevet bidt af en politihund under anholdelsen tidligere i dag.

