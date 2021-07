Fire lister sammen om at vinde kommunevalget

I den fælles udtalelse hedder det videre, at »Kalundborg kommune på det sociale område har et efterslæb, som starter med at påvirke det ufødte barn og mange gange følger den enkelte hele livet igennem. Vi skal have brudt den sociale arv, hvilket er en langsigtet indsats, der kræver et bredt samarbejde. Dette er senest i starten af 2021 dokumenteret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som påviser, at vores elever generelt klarer sig dårligere end elever med samme baggrundsforhold på landsplan, fordi de har dårlige sociale forhold«.