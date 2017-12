Fire år mere med Martin Damm på borgmesterposten

- Jeg håber vi at trods lidt skærmydsler undervejs hurtigt vender tilbage til det som vi egentlig er sat i verden for, at betjene borgerne i Kalundborg Kommune, sagde borgmesteren.

Derefter fordelte kommunalbestyrelsen de resterende poster: 1. viceborgmester blev Peter Jacobsen, mens Gunver Jensen blev 2. viceborgmester. Peter Jacobsen blev formand for Ældre- og sundhedsudvalget, Gitte Johansen (V) for Socialudavalget, Jakob Beck Jensen (V) for Teknik- og Miljøudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) for Børn- og Familieudvalget og Ole Glahn for Kultur- og Fritidsudvalget.