Fire Forsyninger: Sammen er vi stærkere

Gennem Kompetencecenter Sjælland, i daglig tale KCS, arbejder fire Sjællandske forsyningsselskaber, Kalundborg Forsyning, Ringsted Forsyning, Faxe Forsyning og Odsherred Forsyning sammen om at lave fælles udbud og indkøb, tilbyde mere uddannelse til medarbejderne, samt undersøge potentialet på fælles IT-løsninger. Samarbejdet går så godt, at selskabets aktiviteter er blevet udvidet her i år 2020.

- Et godt eksempel er de stigende omkostninger til analyser og prøvetagning på vand- og spildevandsområdet. Vi har netop gennemført et fælles laboratorieudbud via KCS, for at få mere volumen i udbuddet, så det bliver attraktivt for leverandørerne at byde ind med nogle gode priser, siger direktør i Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller.