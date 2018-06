Se billedserie De studerende Pernille Brorson Gaard (t.v.) og Lykke Olivia Kjeldsen er med på deres første rigtige udgravning. Foto: Per Buurgaard Christensen

Fine fund i hård jord

Kalundborg - 08. juni 2018

En flok efterhånden godt solbrændte arkæologer og arkæologistuderende graver for tiden i den hårde jord på en mark ved Herslev syd for Tissø.

Her er en flade til fortiden åbnet op, fordi man på baggrund af rige detektorfund tidligere har erfaret, at der ligger en bebyggelse. Udgravningen er endnu en del af arkæolog Trine Borakes ph.d.-projekt »Fra Vikinger til Hvider«, som også har bragt hende i jorden ved Særslev, Gudum og Sæby. Den fundne huskonstruktion har blandt andet et interessant gulvlag, som arkæologerne er dykket ned i.

- På baggrund af fundene i området har vi åbnet det her mindre fund, fordi vi vidste, der var en middelalderlig hustomt fra et sted imellem år 1100 til 1350, fortæller Trine Borake fra Museum Vestsjælland, som ser en ret unik mulighed for at koble fundet sammen med nogle af de spændende fund af personligt udstyr fra samme område, som blandt andet omfatter bæltespænder, brocher og hattenåle.

- Middelalderfund er ret sjældne, og vi har ikke meget at sammenligne med, så det er svært at sige noget om bebyggelsens sociale status. Men forhåbentlig kan det give os en større forståelse af landsbydynamikken, og hvornår man kan begynde at tale om egentlige faste landsbyer heromkring, siger Trine Borake.

Forleden var udgravningen åben for offentligheden, og det fik omkring 60 mennesker til at kigge forbi. Et historieinteresseret ægtepar kom endda helt fra Sverige for at følge arbejdet.

- Det er sgu meget sejt. Det er dejligt, at folk interesserer sig for vores arbejde, siger Trine Borake.

Også de studerende fra Aarhus Universitet er begejstrede for at være en del af gravearbejdet, som fortsætter ind i næste uge.

- Det er første gang, vi sådan rigtig får fingrene i jorden. Vi har læst en hel masse, og nu oplever vi det i virkeligheden og får det ind learning by doing. Det er fedt, siger 20-årige Nina Leth Møller, der læser arkæologi på 2. semester.

På grund af varmen og den soltørre jord er graveholdet nødt til at vande jorden og dække af med presenninger for at holde den fugtig. Ellers er det umuligt at grave i den. Og de studerende døjer også med varmen.

- Det har virkelig været nogle varme uger at gå herude. Så man er helt baldret, når vi, efter en dag hvor solen bare bager ned, kommer tilbage i sommerhuset, hvor vi alle sammen bor, mens vi er her, siger Nina Leth Møller.

De studerende bruger udgravningsprojektet som en del af deres eksamen, som de også skal formidle på Facebook og Instagram.