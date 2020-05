Se billedserie På baggrund af flere besøg på botilbuddet Finderuplund, har Socialtilsyn Øst nu sat stedet under skærpet tilsyn og udstedt flere påbud. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Finderuplund sættes under skærpet tilsyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Finderuplund sættes under skærpet tilsyn

Kalundborg - 03. maj 2020 kl. 06:48 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kvaliteten på botilbuddet Finderuplund er så udfordret, at Socialtilsyn Øst den 10. marts besluttede at sætte stedet under skærpet tilsyn og ved samme lejlighed udstede fire påbud. Det fremgår af en afgørelse fra Socialtilsyn Øst.

Igennem de seneste tre år har socialtilsynet været på flere besøg på bostedet, der råder over 14 pladser til 18-85-årige voksne med forskellige psykiske vanskeligheder. I den forbindelse er der løbende blevet gjort opmærksom på flere ting, der kræver udvikling og opmærksomhed på stedet.

Ifølge den seneste rapport fra et besøg i november, er omfanget af aktiviteter og tilbud til borgerne på Finderuplund begrænsede. Der står således, at botilbuddet i meget lav grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af for eksempel beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud.

Socialtilsynet fremhæver desuden et højt sygefravær, flere lederskift indenfor en kort periode samt mangelfuld skriftlig dokumentation, som faktorer, der yderligere udfordrer den faglige kvalitet på stedet.

Budget blev afvist I juni sidste år blev årsbudgettet for 2019 afvist. Først efter budgettet blev opnormeret med en medarbejder, der skulle stå for aktiviteter til borgerene i 16 timer om ugen, gik det igennem hos tilsynet.

Men ifølge tilsynsrapporten, vanskeliggør budgettet stadig, at personalet kan levere en god nok og forsvarlig faglig indsats til borgerne.

- Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ses at have en lav takst i forhold til sammenlignelige tilbud, står der videre.

Det skærpede tilsyn udløber efter tre måneder, men kan forlænges, hvis betingelserne for det stadig er opfyldt.

De fire påbud, der går ud på, at Finderuplund skal oplyse tilsynet om, hvordan man vil sikre: aktiviteter i hverdagen, faglig kvalitet, ledelsesmæssig stabilitet og højere kvalitet i den skriftlige dokumentationspraksis, skal efterleves indenfor 10 uger, fremgår det af afgørelsen.

Chef lægger sig fladt ned Gitte Bruus, der er centerchef for Bo og Aktivitet i Kalundborg Kommune, bekræfter rapportens kritik.

- Vi lægger os fladt ned i forhold til, at der er noget om snakken, når der kommer sådan en rapport, siger hun og tilføjer, at der er blevet fremsendt en handleplan på de fire påbud til socialtilsynet. I kølvandet på rapporten er der desuden blevet arrangeret busture ud i naturen, indrettet værksteder, hvor beboerne kan spille spil, musik eller male, ligesom der er blevet lagt store pulespil.

Gitte Bruus erkender også, at lederposten på stedet har været præget af ustabilitet.

- Der har været et flow på ledelsesposten derude. Det er der ingen tvivl om, siger hun.

Ved årsskiftet blev Vinni Mortensen, der har en fortid som leder i kommunens socialpsykiatri, ansat som konstitueret teamleder på Finderuplund.

Grunden til at hun er konstitueret er, at der skal ansættes en ny leder i forbindelse med, at botilbuddets brugere overgår til det nye botilbud, der bygges i Hyldens Kvarter i Høng.

En pædagogstilling, der har været vakant i en længere periode, er ligeledes blevet besat, hvilket har nedbragt brugen af vikarer, fortæller Gitte Bruus.

Centerchefen vurderer, at det er muligt at løfte kvaliteten på stedet indenfor de eksisterende økonomiske rammer.