Finderuplund får ros af politikerne

Det skete efter, at Socialtilsyn Øst besluttede at forlænge det skærpede tilsyn på stedet med yderligere tre måneder og desuden udstede fire nye påbud, der blandt andet gik på, at Finderuplund skulle dokumentere, at der var blevet gennemført borgerrettede aktiviteter, kompetenceudvikling af medarbejderne og istandsættelse af de fysiske rammer, ligesom der skulle sendes en konkret plan for rekruttering af en ny leder.

Planen var oprindeligt at vente med at slå stillingen op, til beboerne flyttede ind på det nye botilbud i Hyldens Kvarter i Høng, der er ved at blive bygget, da det kan være svært at få besat en lederpost på et så lille sted som Finderuplund, forklarer formanden og tilføjer, at stillingen nu er blevet slået op som en lederstilling til det nye botilbud, men med start på Finderuplund.