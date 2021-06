Kalundborg Kommune har vurderet, at Finderuplund ved Høng ikke længere er egnet som bosted for unge psykisk sårbare. Foto: Bjarne Robdrup

Finderuplund er slidt op

Kalundborg - 15. juni 2021 kl. 12:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Finderuplund vil ikke længere blive brugt som bosted, når de sidste borgere med psykiske lidelser og psykosociale udfordringer 1. august flytter fra gården og ind i det nybyggede Hyldens Kvarter.

Læs også: Skrottede planer giver uklarhed om sårbare unges fremtid

Politikerne i Kalundborg Kommunes socialudvalg har besluttet, at faciliteterne med udvalgsformand Gitte Johansens (V) ord er »utidssvarende«. Værelserne mangler blandt andet eget køkken og bad.

Det har ellers længe været planen, at Finderuplund skulle omdannes til botilbud for psykisk sårbare unge, men en intern revision af Kalundborg Kommunes fremtidige planer for det specialiserede voksen­social­område viser, at sådan et botilbud vil have svært ved at leve op behovene hos de psykisk sårbare unge.

- Det ville koste så mange penge at bygge Finderuplund om, for det er så utidssvarende. I udvalget har vi så besluttet at få undersøgt, hvad det koster at rive ned og bygge nyt, eller om det skal etableres et andet sted, siger Gitte Johansen.

Kommunen skønner umiddelbart, at det vil koste 14,5 millioner kroner at bygge et nyt botilbud, hvor op til 12 beboere kan være ad gangen. Socialudvalget har bedt om et færdigt forslag med flere potentielle løsninger, der skal indgå i efterårets budgetforhandlinger.

De unge, der er i målgruppen for det kommende bosted, er typisk mellem 18 og 30 år og døjer blandt andet med udfordringer som personlighedsforstyrrelser, ADHD eller begyndende stof­misbrug, og er socialt skadede.

Som tingene er nu, benytter de borgere sig af tilbud i andre kommuner, eller de bor hjemme eller i egen bolig. Det er, ifølge Gitte Johansen, socialudvalgets ønske at finde en løsning, der giver bedst mening fagligt såvel som økonomisk.

- Vi vil hellere lave et godt tilbud hos os selv til de her unge mennesker og få dem på rette køl. Det må ikke gå på kompromis med kvaliteten. Det er slet ikke planen, siger hun.