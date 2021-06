Find cyklen frem og tag på opdagelse i kommunen

I forbindelse med at PostNord Danmark rundt 2021 kommer til Kalundborg Kommune, vil kommunen gerne sætte et større fokus på motion og de unikke cykelruter, der er i kommunen.

- Der er mange sundhedsmæssige gevinster ved at cykle. Man mindsker risikoen for overvægt, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjerte-kar-sygdomme og forstadier til diabetes. Vi har en rig natur, så det er en oplagt mulighed for at motionere i nye omgivelser, fortæller Belinda Buch Andersen projektleder for Bevæg dig for livet i Kalundborg Kommune.