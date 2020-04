Se billedserie Kunstavisen har lavet en meget fin anmeldelse af Palle Bruun Olsens bog om kunst og kunstnere på kalundborgegnen. Værket er den første af sin art om kalundborgkunstnerne.

Fin anmeldelse af stor lokal kunstbog

Kalundborg - 09. april 2020 kl. 12:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Palle Bruun Olsens lokalhistoriske værk »Kunst og kunstnere på Kalundborgegnen« med undertitlen »- lyset, landskabet, historien og relationerne« er et overvældende og grundigt researchet værk om kunsten og kunstnere med tilhørsforhold til Kalundborgegnen.

Sådan skriver Lis Engel i sin anmeldelse af bogen i Kunstavisen.

Bogen udkom i anledning af Johan Thomas Lundbyes 200-årsdag 1. september 2018 og fortæller om de enkelte kunstneres arbejde og måder at udtrykke sig på i relation til biografisk og historisk materiale.

Den er bygget op i en række perioder fra 1840'erne med Johan Thomas Lundbyes kunstneriske glæde og begejstring for kalundborgegnen som motiv for sine malerier og fortsætter frem til nutiden med Kalundborg Kunstforening, Bispegårdsgruppen og nulevende kunstnere som Grete Balle og Maja Lisa Engelhardt.

Lis Engel skriver bl.a. om Palle Bruun Olsens værk:

»Bogen afspejler en stor interesse for de enkelte kunstneres værker, men har samtidigt også et blik forankret i det kulturpolitiske og lokalhistoriske, der viser hvordan kunst og lokale kunstnere kan have en stor betydning for udvikling i et lille lokalt samfund men også hvordan det kulturpolitiske klima kan være med til at skabe vækst og frugtbar insspiration på tværs af ellers adskilte områder som fx skole og kunst.

Under alle omstændigheder giver kunsten anledning til et andet blik på vores levede liv og Palle Bruun Olsen har formået at give et rigt og nuanceret indblik i hvordan forskellige lokale kunstnere på forskellige tidspunkter har formået at indgå i et konstruktivt samspil med den lokale udvikling.

Selvom bogen er et grundigt lokalhistorisk oversigtsværk er det også en bog der sætter fokus på kunstens særlige muligheder. En flot bog som kan anbefales alle med interesse for kunst.«

Lis Engel er imponeret over det overblik, som forfatteren præsenterer i bogen:

»På hvilken måde spiller naturen, lyset, stedet, relationer og det levede liv sammen med kunstens udtryksformer, drømme og visioner og stedets kultur og udvikling? Hvordan forholder de forskellige kunstnere sig til det særlige ved Kalundborg samtidigt med at de udfolder deres egne kunstneriske længsler. Det folder Palle Bruun Olsen ud på en overbevisende måde, idet han har bestræbt sig på at give et imponerende overblik over udviklingen henover tid og de tråde, der binder de forskellige kunstnere til kalundborgegnen og hvordan det udfoldes i kunsten og i lokalsamfundet.«