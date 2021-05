Filosof og rosen-ekspert

Torben Thim, 75 år i dag: - Naturen er en ophøjet form for kaos og mennesket kun dens bogholder.PR-foto

Kalundborg - 25. maj 2021

LØVE: Torben Thim, rosengartner, arkitekt, maler, forfatter, filosof, sanselig mad- og musikelsker, kort sagt et sandt renaissancemenneske med et vidtspændende talent, man ikke sådan lige sætter i bås. I dag fylder han 75 år.

Han slog sig ned i Rosenplanteskolen ved Løve, 33 år gammel, som arvtager og efterfølger til planteskolens daværende ejer, Valdemar Petersen.

Ved Thims første besøg på stedet gjorde Valdemar Petersens beretning om rosens oprindelse og historiske perspektiv, dens mangfoldige arter og udtryk samt pasning og pleje et uudsletteligt indtryk på den unge æstet i en sådan grad, at han selv fik lyst til at dyrke jord og at arbejde som gartner. Ved skæbnens gunstige sammentræf og opbakning fra familien blev det den selvsamme planteskole med historiske roser, han kom til at føre videre i 1979.

Søg, og du skal finde

Torben Thim blev født på Frederiksberg, voksede op på Strandboulevarden i København og siden i Birkerød. I skoletiden lyttede knægten hellere til engagerede kustoder på byens museer end til lærere i klaustrofobiske klasselokaler, og han cyklede gerne ud på egen hånd, og tegnede og nærstuderede naturen. Hos morfaderen var der roser i haven og farver i stuen, han var tapetsere­mester.

Efter et »nej tak« til på sigt at gå ind i faderens virksomhed, og et toårigt akademisk studenterkursus, studerede Thim først indretning på Arkitektskolen i København, så dyreadfærd hos Konrad Lorenz på Max Planck Institut for Adfærdsfysiologi i Tyskland, filosofi på Københavns Universitet og dernæst billedkunst på Accademia di Belle Arti di Roma, samt portrætkunst i Spanien, Frankrig og Schweiz.

Den kunstneriske løbebane kom i gang, og Thim udstillede på Kunsternes Efterårsudstilling 1973-1976, på Charlottenborgs Forårsudstilling 1973-1975-1978 og 1983. Han solgte til Statens Kunstfond og modtog legater, og han var medlem af BKF, indtil rosomanien tog over.

At tegne og male er Thim fortsat med i meditative stunder, hvor der gerne lyttes til musik undervejs, mens portrætter på bestilling, samt allegoriske og dialektiske motiver bliver til i akryl og olie.

Historiegartner

Engagementet i Rosenplanteskolen betød fordybelse i rosernes dyrkning, deres herkomst og arter, sammen med det fysiske, praktiske arbejde.

- Det var ved at gøre det, at man lærte det, havde læremesteren sagt. Ligesom hånden lærte at male ved at øve sig, som det havde lydt på det italienske kunstakademi.

Som meget andet er roserne kommet hertil fra Mellemøsten, og Torben Thim føler stærkt med de vilde hybenroser, når Naturstyrelsen går i gang med etnisk udrensning på dem i naturen, for eksempel langs vores strande. Så må der tales og skrives imod, selvom et egentligt politisk engagement ligger ham fjernt.

- Naturen er en ophøjet form for kaos og mennesket kun dens bogholder, udtaler han med solid erfaring. Betegnelsen naturstyrelse er en misforståelse, grænsende til blasfemi, forstår man på gartneren.

Havearkitekt

Rosenplanteskolen i Løve førte til egen tegnestue med projektering af parker og slotshaver, blandt andet på Gråsten Slot i dialog med Dronning Ingrid, som Thim kom til at holde kraftigt meget af for sit forrygende bramfri væsen. En blomsterveninde med vid og rang.

Der kom rådgivningsopgaver for Rangle Mølle, Falkenhøj Gods, Rysensteen ved Lemvig, og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme fik bistand til anlæggelse af Dronning Louises Rosenhave ved Bernstorff Slot. Der er blevet tegnet anlæg til Odense ZOO, Valbyparken, Tusculum ved Kgs. Lyngby, og senest Rosendal Slott ved Helsingborg i Sverige.

Rosenkundskaberne har befordret både dansk og international foredragsvirksomhed med rosen som omdrejningspunkt, og venskabet med skuespilleren Ghita Nørby har ført dem landet rundt på foredragsturne.

Torben Thim har som forfatter udgivet 11 bøger, herunder The History of the Rose in Denmark, Forlaget Centifolia i 2018, Ghitas Roser - Smil til din skvalderkål, Lindhardt og Ringhof, 2011, Christian IV og hans roser, Gyldendal, 2006, og Historiske Roser, Gyldendal 1998 samt talrige artikler. For nylig udkom Roser på hjernen, Forlaget Centifolia 2020, med causerier, tegninger og meninger fra et frimodigt rosenhjerte.

Torben Thim rejser og går gerne på rosenjagt efter nye arter med ligesindede i det franske bjerglandskab.

- Det kunne jo være forunderligt at opdage en unavngiven vild rose en dag, og få lov at sætte navn på den.

Der filosoferes over eksistensen, Descartes og Wittgenstein ligger på spisebordet, H.C. Andersen og Kierkegaard er lige ved hånden sammen med en meget gammel, smukt illustreret Bibel.

Vi taler om Adams plads, og Evas.

- Gad vist, hvad det var for et æble, siger Torben Thim. Typisk.

Med målet om at glæde driver Torben Thim fortsat tegnestue som have- og bygningsarkitekt, skriver, maler og viderefører sammen med en håndfuld dedikerede medarbejdere den unikke planteskole med historiske roser i Løve, hvor en velsignelse af småfugle synger i trætoppene, og grønne frøer plasker i dammen.

Fødselsdagen fejres med de to sønner, bonusbørn og børnebørn.