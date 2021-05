Den Gamle Biograf på Østerled i Gørlev - klar til sæson 35 i september. Foto: Jan Holm Foto: Jan Holm

Filmklub lukker sæsonen ned på trods af genåbning

Kalundborg - 09. maj 2021 kl. 14:16 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Gørlev Filmklub lukker sæsonen ned - på trods af aktuel genåbning af samfundet. I stedet ønsker bestyrelsen medlemmerne en god sommer - og på gensyn 9. september til generalforsamling.

- Vi havde ventet og håbet på at kunne nå bare en eller to film af det resterende filmprogram denne sæson. Men ak nej, coronavirus ville ikke slippe sit tag i Danmark før nu, og det er for sent for os, siger bestyrelsen med formanden, Paw Jensen, i spidsen:

- Vi har for længst overskredet alle datoer i filmprogrammet og for generalforsamlingen, så nu er der kun tilbage at ønske god sommerferie, og på gensyn i Den gamle Biograf til september til en ny sæson, hvor vi alle forhåbentlig er vaccineret.

Filmklubbens bestyrelse konstaterer, at de kommercielle biografer åbnede igen torsdag den 6.maj:

- Vores anbefaling er egentlig at støtte op om filmene og de trængte biografer. Benyt en regnvejrsdag på at gå ind og se en god film. Der bliver usædvanligt mange spændende kvalitetsfilm med handling henover sommeren med et program, der omfatter alle de film, der skulle have haft biografpremiere mellem december og maj.

- Vi vil selvfølgelig kompencere medlemmerne for den halve sæson, vi har haft corona-lukket. Det gør vi ved at tilbagebetale jer for en halv sæson, siger Paw Jensen.

Reguleringen finder sted torsdag 9. september på den generalforsamling, der afvikles dér i stedet for årsmødet, som skulle have fundet sted i april.

Den kommende generalforsamling er samtidig åbningsdagen for sæson 35 i den lille filmklub, som holder til i Den Gamel Biograf på Østerled i Gørlev.

Den første film i sæson 35 vises ugen efter, torsdag 16. september.

Sidst i maj mødes bestyrelsen til det store planlægnings- og filmvalgsmøde.

- Vi er i fuld gang med at tænke næste sæson, siger klubbens formand.

En folder med de nye film er klar til august.