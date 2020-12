Fik et chok: Stod pludselig med gæld på 119.000 kroner til kommunen

Det kom som lidt af et chok for 37-årige Martin Bunk Goschebart, da han for to år siden fik et brev fra Kalundborg Kommune, hvor der stod, at han skyldte kommunen 119.000 kroner.

Han var tidligere på året blevet fyret fra sit job som politiassistent hos Københavns Politi, da han som følge af en fem år gammel cykelulykke havde så voldsomme smerter i sit knæ, at han ikke var i stand til at arbejde mere end et par timer om ugen. Siden havde han været i jobafklaring på Jobcenter Kalundborg og havde i den forbindelse modtaget ressourceforløbsydelse.