Se billedserie Gravearbejdet på strækningen på cykelstien - i første omgang fra Røsnæsvej 262 til 302, vil vare i tre uger med start 12. juli.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Fibernet på vej - ny cykelsti skal graves op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fibernet på vej - ny cykelsti skal graves op

Kalundborg - 08. juli 2021 kl. 12:08 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Det tog lang tid at anlægge og færdiggøre cykelstien til Røsnæs. Og i den kommende tid må borgerne på halvøen finde sig i, at dele af det nye anlæg graves op igen. Årsagen er, at Fibia nu går i gang med at etablere hurtigt fibernet til fastboende og sommerhusejere. Det er strækningen Røsnæsvej 262 - 302, der blive omfattet af arbejdet.

Der er, som afdelingsleder og pressechef Morten Kidal, Andel, udtrykker det, lynhurtigt internet på vej til 3000 adresser i Kalundborg, og som led i den proces graver Fibia i cykelstien langs Røsnæsvej.

Fibia, der er ejet af de to andelsejede energi- og fibernetkoncerner NRGi og Andel (tidligere SEAS-NVE), har forpligtet sig til at give alle andelshavere i de to ejerselskaber tilbud om en ordentlig internetforbindelse inden udgangen af 2023.

- Vi kommer til at forstyrre lidt i gadebilledet, for det er en stor opgave at etablere den nye infrastruktur. Og vi gør alt hvad vi kan for at minimere de gener, der vil være for beboere, trafikanter og cyklister i et projekt af dette omfang, siger Mette Kløve, områdedirektør i Fibia.

Strækningen på Røsnæsvej bliver den første, som Fibia efter aftale med Kalundborg Kommune tager fat på, og den nyligt anlagte cykelsti bliver fuldt reetableret, lover Mette Kløve:

- Det kan virke lidt mærkeligt, at vi graver i en ny cykelsti, men vi har forsøgt at koordinere bedst muligt med kommunen og med de forskellige entreprenører, som vi har brug for, hvis vi hurtigt skal i gang. Nu gør vi det, og alt vil være pænt og ordentligt genskabt, når vi er færdige om cirka tre uger.

I Kalundborg Kommune konstaterer direktør Michel van der Linden, at det ikke har været muligt at etablere fibernet samtidigt med, at den nye cykelsti blev anlagt:

- Der er mange hensyn, der skal tages, og nogle gange opstår mulighederne ikke nødvendigvis i den mest hensigtsmæssige rækkefølge. Men der er grund til at glæde sig over, at vi i løbet af få uger både får etableret bedre internet på Røsnæs, og får genetableret vores flotte cykelsti, siger han.

Arbejdet er, oplyser Fibia, løbende planlagt og koordineret med Kalundborg Kommune, og det påbegyndes mandag 12. juli og cirka tre uger frem. Cykelstien reetableres og asfalteres, som nævnt, når arbejdet er afsluttet.

Fibia mærker stor interesse for det kommende fibernet i Kalundborgområdet og sætter turbo på gravearbejdet for at imødekomme efterspørgslen efter stærkere og hurtigere internetforbindelser.