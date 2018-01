Fiber-net øger værdien af lokale sommerhuse

- For familier, der overvejer at investere i sommerhus, vægter muligheden for fibernet højt i beslutningen om at købe eller ej. At have en god forbindelse til internettet i sommerhuset betyder, at forældrene kan arbejde ved deres computere, at der er adgang til streamingtjenester som for eksempel Netflix, og at der er mulighed for at se de tv-kanaler, man kender derhjemme. Fibernet opfylder behov for hele familien - og det er det behov, vi forsøger få dækket ved at hjælpe sommerhusområderne med etablering af fibernet, udtaler Jonas Henriksen.