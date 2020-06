Festligt farvel til Allikelund

- Til al held er der tradition for, at de gamle elever kommer til vores gallafester og nogle gange bare lige kommer forbi for at hilse på. Begge dele sætter vi stor pris på. Det er altid rart at tænke på, når den sidste student stiger på vognen, der fløjtes afgang mod Kordilgade, og vi vinker til hinanden, fortæller rektor Karen Marie Bach Christensen.