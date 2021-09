Festivalfinale med dronning og cellomester

Raklev Kirke er et fint sted at runde den over to måneder lange Lundbye-festival af. For Vriedyssen på Raklev Høje er motivet for et af Lundbyes hovedværker, »En Gravhøj fra Oldtiden ved Raklev på Refsnæs«, og tæt på Raklev Kirke finder vi en stensætning med den meget specielt formerede overliggersten »Hundehovedet«, som Lundbye besøgte og tegnede mange gange.