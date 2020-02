Friluftsfolk i tusindvis vil i slutningen af april lægge vejen forbi Danish Outdoor Festival ti blandt andetl snobrød, snitteworkshop og overlevelsestræning. Det er for første gang festivalen afholdes i Kalundborg Kommune. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Festival med tusindvis af deltagere kommer til Kalundborg

Kalundborg - 13. februar 2020

I slutningen af april bliver Formidlingscenter Fugledegård centrum for friluftsfolk fra hele verden. Her slår Danish Outdoor Festival nemlig teltene op til en tre-dages event, der forventes at tiltrække mellem 3000 og 5000 deltagere.

- Vi er en friluftsfestival med fokus på at vandre, sove i shelter, lave bål, og hvad der ellers hører sig til friluftslivet, siger Christian Milbo, der er initiativtager til festivalen sammen med to andre.

Gratis at deltage Det hele løber af stablen den 26.-28. april, og det er gratis at deltage. Man kan overnatte i eget telt, men man kan også prøve at sove i et telt, før man køber det.

- Det er lidt unikt og ikke noget, man kan andre steder i verden. Det gør, at vi kan tiltrække de største producenter i branchen, siger Christian Milbo.

Han regner med en 50-60 stande på festivalen, der løbende har vokset sig større, siden den startede som en lille festival i 2010 i Sorø. Den har også været holdt i Kirke Hyllinge i Lejre Kommune og i Nødebo i Nordsjælland. Det er første gang, den kommer til Kalundborg Kommune.

- Vi har haft en rigtig god dialog med Fugledegård fra starten af. Det er et sted med gode faciliteter - også for kano og kajak, hvilket er vigtigt for os, siger Christian Milbo.