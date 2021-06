Festival har fået stille start på billetsalget til maraton-koncert

- Det kan da godt være, at vi ikke kommer til at sælge lige så mange i Kalundborg, som vi plejer, men så trækker vi måske flere fra Holbæk og København, fordi vi har et kæmpestort rock-navn som D-A-D, og der ikke er så mange koncerter af den slags at vælge imellem, siger Johnny Elmelund.

I forvejen er der nemlig solgt 2000 billetter til den aflyste, to-dages festival, og de gæster skal først have mulighed for at få konverteret deres billetter til årets endages-festival, eller få pengene retur.

- Der er nogle ganske få, der mener, at det er for dyrt, men langt de fleste kan godt se, at vi er nødt til at køre den pris for at kunne holde så flot et musikprogram med syv navne, og fordi vi har højere omkostninger til at opbygge og bemande otte sektioner, siger Johnny Elmelund.