Festival: Sektions-opdeling får billetsalg til at gå i stå

Kalundborg - 22. juli 2021

Trods et top-program med D-A-D, Jimilian, KATO, Scarlet Pleasure, Die Herren, Carpark North og Alphabeat er Kalundborg Rock'ers endages-festival 14. august - ligesom landets øvrige uden­dørs­koncerter - ramt af stagnering i billetsalget.

Foreløbig er der kun solgt cirka halvdelen af de 4000 billetter. Og godt 1000 af de solgte billetter er endda ombytninger fra den corona-aflyste festival.

Der skal sælges yderligere 500 billetter i det kommende par uger, for at festivalen bare kommer til at balancere, vurderer talsmand Johnny Elmelund. Men lige nu sælges kun ganske få pr. dag.

Styregruppen vil efter et møde i begyndelsen af august tage endelig stilling til situationen.

Festivalen skal - efter krav fra myndighederne - afvikles i sektioner. Oprindeligt lød kravet på otte med 500 i hver; lige nu er det fire sek­tioner med 1000 i hver.

- Jeg har klart på fornemmelsen, at sektionerne afholder folk fra at købe billetter. Folk ønsker ikke sektions-opdelingen. De vil kunne gå frit omkring. Det er én af vores helt store udfordringer. Det er så uvant for folk, det med sektionerne, og de tror nærmest, at de skal sidde lukket inde i båse. Det er meget svært at få forklaret folk, at hver sektion er som et festivalområde - bare mindre - hvor man kan gå omkring, siger Johnny Elmelund.

- Det er blevet en tradition, at man kommer »hjem« til Kalundborg Rock'er for at mødes med alle de »gamle«, man kender. 80 procent af gæsterne kommer egentlig for at kunne gå omkring på pladsen og hyggesnakke med dem, de kender. Musikken er nærmest blevet noget sekundært, forklarer talsmanden.

- Vi havde slet ikke forestillet os, at sektionerne ville slå så negativt igennem på billetsalget. Vi regnede med, at folk hungrede efter at komme ud og høre noget god musik og ville gøre hvad som helst, siger Johnny Elmelund.

- Formentlig påvirker det også vores billetsalg negativt, at mange har skubbet deres konfirmationer, bryllupper og andre familiefester til august-september og har valgt at bruge deres penge på det.

- Der er helt sikkert flere ting, der spiller ind. Også at folk lige afventer og ser til sidst - med vejrudsigt og smitterisiko. Og så skal folk nok også lige vænne sig til at gå ud og høre musik igen; nogle udsætter det helt til næste år, hvor vi troede, at de ville komme stormende, siger Johnny Elmelund.

Han håber - trods den aktuelle situation - at folk vil bakke op om festivalen, så der kommer en slutspurt i billet-salget i de kommende dage.

- Det er en kamp for os lige nu. Vi ved stadig heller ikke, hvilke restriktioner og regler, der gælder, når vi skal holde festival 14. august. Om vi skal køre med fire eller to sektioner - eller måske kun én.

- Så lige nu er vi nødt til at arbejde ud fra de gældende regler - fire sektioner med 1000 i hver. Det er sindssygt udfordrende, at vi ikke kan få nogle langtids-meldinger om, hvad vi må og ikke må. Vi er hele tiden nødt til at skrotte og ændre vores planer. Vi arbejder i døgndrift, også her i ferien, for at kunne få det her til at lykkes. Vi kæmper, og vi håber og tror stadig, at det kan lade sig gøre. Det er fortsat vores ønske, siger Johnny Elmelund.

Færre sektioner vil give betydelige besparelser, som kan være med til at afhjælpe det vigende bileltsalg - hver sektion koster cirka 125.000 kr. i hegn, vagter, toiletter, barer og madboder.

Johnny Elmelunds håb er, at der meget snart kommer en udmelding om, at det kun bliver nødvendigt med en enkelt eller to sektioner den 14. august.