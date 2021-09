Festdag i Raklev Kirke

- Alle kirker i Kalundborg Provsti, også Raklev Kirke, indbyder til denne årlige festdag, hvor vi takker for, at vi igen kan være sammen i kirken og glæde os over fællesskabet. Her i september har vi tradition for at holde høstgudstjeneste med tak for årets høst; den er i år udvidet til at være en takkegudstjeneste for alle livets gaverl fortæller sognepræst Helle Brink. Gudstjenesten begynder klokken 10.